نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هجوم ناري من جوارديولا على رابطة الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتقد بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي رابطة الدوري الإنجليزي بسبب تلاحم المباريات بشكل يضغط على اللاعبين.

وقال جوارديولا في تصريحات صحافية نشرها الموقع الرسمي لنادي مانشستر سيتي: "من الأفضل عدم التفكير كثيراً في هذا الأمر، لدينا ثلاثة لاعبين عادوا مصابين بعد أداء واجبهم مع منتخباتهم الدولية، لذا لا يمكننا السيطرة على هذا".

وواصل: "اللاعبون يخوضون مباراتين فى ثلاثة أو أربعة أيام لكنهم ليسوا آلات، ما يؤدي إلى ضعف العضلات، نأمل عاجلاً أم آجلاً، خطوة بخطوة، أسبوعاً بعد أسبوع، أن يعود المصابون إلينا".

وأوضح: "هذا هو الواقع، ليس فقط مانشستر سيتي، بل كل الأندية والدول، لا أحد يهتم باللاعبين، الجميع، الدوري الإنجليزي الممتاز، الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، الكل يدافع عن عمله ومنصبه".

وتابع: "الاتحادات الوطنية بحاجة للعب مباريات من أجل التأهل لبطولة أوروبا، كأس العالم، ويتحمل "فيفا" و"يويفا" مسؤولية تنظيم البطولات الخاصة بهما، وهما في حاجة إلى اللاعبين".

وأتم: "بالنسبة لنا فإن الأمر يتعلق بما يتعين علينا القيام به، ومحاولة لعب مباراة جيدة، لذا علينا التعايش مع هذا، ونساعد اللاعبين على العودة، والفوز في مباراة تلو الأخرى".