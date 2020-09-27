السقوط إلى الهاوية .. رعب فى وادى دجلة خوفا من المصير المجهول

لم يجد مجلس إدارة نادى وادى دجلة سوى تقديم الدعم الكامل للفريق الأول لكرة القدم قبل مباراته المصيرية أمام الإنتاج الحربي المقرر إقامتها غدا الإثنين فى إطار لقاءات الجولة الـ 30 من منافسات الدوري الممتاز. ويعيش مسئولو دجلة حالة من الرعب بسبب موقف الفريق السيئ بجدول ترتيب الدوري الممتاز واحتلاله المركز الـ 16 برصيد 28 نقطة، وبات الفريق مهددا بالهبوط إلى دوري القسم الثانى. وتلقت إدارة دجلة وعدا من قبل الجهاز الفنى واللاعبين ببذل أقصى جهد ممكن فى المرحلة المقبلة وخوض كل المباريات المقبلة كأنها لقاءات كؤوس من أجل تصحيح الموقف الصعب الذى بات عليه الفريق ومحاولة إنقاذ هبوطه إلى الهاوية بالنزول إلى القسم الثانى.

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