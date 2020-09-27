نجم الإسماعيلي: هاني أبو ريدة ورجاله فقدوا المصداقية داخل الكاف

أكد أسامة خليل نجم النادي الإسماعيلي السابق أن المغرب تتفوق علي مصر وتونس داخل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف.

قال أسامة خليل فى تصريحات خاصة لصدى البلد: المغرب تمتلك حضورا قويا بالاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف لعدة اسباب منها ضعف الشخصيات المصرية الموجوده في مناصب بالكاف.

اضاف: الاعضاء المصريين يتسمون بعدم مهنيتهم واعتمادهم علي فكرة االعلاقات العامة التواجد دون المشاركة في حل ومواجهه المشاكل بالقارة السمراء ولذلك القرارات المصيريه تأتي وسط ذهول ممثلي مصر للاسف.

وقال ايضا : الدليل على عدم مهنية الاعضاء المصريين ما يحدث الان في تأجيل مواعيد مباريات البطولات الإفريقية فى نصف نهائى دورى ابطال افريقيا ومشاركة الأهلي والزمالك ضمن منافسات المسابقة القارية.

شدد نجم الاسماعيلي السابق على أن المغرب اقوي من تونس بالكاف لاسباب كثيرة منها مثلا احمد احمد وولائه التام للمغرب في كافة الملفات التي تكون الأندية التابعة لها.

وعن عدم مساندة المهندس هاني ابوريدة عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الافريقي والدولى لكرة القدم الفيفا للاندية المصرية قال : هم فقدوا مصداقيتهم للأسف وطريقتهم مصريه قديمة وهي كيف أحافظ علي الكرسي للواجهة الاجتماعية للاسف.

يذكر أن النادى الأهلي سوف يلتقى نظيره الوداد البيضاوي فيما يواجه الزمالك الرجاء المغربي خلال شهر أكتوبر القادم فى إطار نصف نهائى دورى ابطال افريقيا.