مصدر بالجبلاية يكشف مدى أحقية مشاركة الكعبي واللافي وزيدان مع الوداد أمام الأهلي

كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة، عن مدى أحقية فريق الوداد البيضاوي المغربي فى مشاركة الثلاثي أيوب الكعبي ومؤيد اللافي وانزو نجل الفرنسي زين الدين زيدان امام النادى الأهلي. ويلتقى فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي نظيره فريق الوداد البيضاوي المغربي ذهابا وايابا خلال شهر أكتوبر القادم فى إطار منافسات نصف نهاءى دورى ابطال افريقيا. وقال المصدر ذاته إنه يحق لفريق الوداد البيضاوي قيد أيوب الكعبي ومؤيد اللافي ونجل الفرنسي زين الدين زيدان فى القائمة بعد التعاقد معهم مؤخرا واشراكهم فى مباراتي الأهلي بنصف نهائى دورى ابطال افريقيا فى حالة وحيدة. وأضاف : يحق للوداد قيد الثلاثى أيوب الكعبي ومؤيد اللافي وإنزو نجل الفرنسي زين الدين زيدان فى قائمة الوداد البيضاوى والمشاركة أمام الأهلي فى حالة انتهاء منافسات الدورى المغربي قبل مباريات نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا. وأشار المصدر إلى أن مسئولى فريق الوداد البيضاوي يحق لهم قيد الثلاثى أيوب الكعبي ومؤيد اللافي وانزو نجل الفرنسي زين الدين زيدان فى صفوف قائمة الفريق المغربي، والمشاركة أمام الأهلي عن طريق نظام الاستبدال. يذكر أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف قرر ترحيل موعد انطلاق منافسات نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا من شهر سبتمبر الجاري إلى النصف الثاني من شهر أكتوبر القادم بعدما ضرب فيروس كورونا صفوف فريق الوداد البيضاوي المغربي وسط اعتراض فريق الزمالك وموافقة الأهلي والفرق المغربية.

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