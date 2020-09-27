متأكدة إنه هيوفي بوعده.. نجمة تنس الأهلي تتذكر وعد محمد صلاح بشأن المباراة الودية

أعادت «هنا جودة» لاعبة النادي الأهلي لتنس الطاولة ذاكرتها إلى وعد محمد صلاح المحترف المصري ضمن صفوف فريق ليفربول الانجليزي بشأن خوض مباراة تنس طاولة معها.

ونشرت اللاعبة عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "عدت سنة على قبول العالمي محمد صلاح تحدي الابطال ، انا متأكدة انه هيوفي بوعده ليا ويلاعبني ونشوف مين هيكسب ، انا في انتظار الماتش ده".

ومر عام كامل علي وعد محمد صلاح لـ بطلة الجمهورية بشأن لعب مباراة تنس طاولة بعد تصريحاته على قناة الاهلي إنها تريد مواجهة صلاح لنرى من سيفوز.