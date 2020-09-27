متأكدة إنه هيوفي بوعده.. نجمة تنس الأهلي تتذكر وعد محمد صلاح بشأن المباراة الودية

ونشرت اللاعبة عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "عدت سنة على قبول العالمي محمد صلاح تحدي الابطال ، انا متأكدة انه هيوفي بوعده ليا ويلاعبني ونشوف مين هيكسب ، انا في انتظار الماتش ده".
ومر عام كامل علي وعد محمد صلاح لـ بطلة الجمهورية بشأن لعب مباراة تنس طاولة بعد تصريحاته على قناة الاهلي إنها تريد مواجهة صلاح لنرى من سيفوز.
وكان رد نجم ليفربول عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر: "طب ابعتلك مكة تلاعبك الأول ولا ألعب أنا على طول ، بس ماشي قبلت التحدي".
جدير بالذكر أن هنا جودة صاحبة 13 عاما حققت إنجازا كبيرا العام الماض بالفوز على فرح عبد العزيز 27 عاما، لاعبة الزمالك والمصنفة الثانية إفريقيًا، والتتويج بلقب الجمهورية لتنس الطاولة بجانب العديد من البطولات المحلية على مستوى الناشئين.
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