بطل أزمة طفل الكرات .. لجنة الانضباط تغرم «هلال» وادي دجلة 50 ألف جنيه

قررت لجنة الانضباط في اتحاد الكرة برئاسة سيد بنداري تغريم محمد هلال لاعب فريق وادى دجلة ٥٠ ألف جنيه بعد تعديه على أحد الأطفال من حاملي الكرات داخل الملاعب.
وعاقبت لجنة الانضباط فى اتحاد الكرة لاعب وادى دجلة نظرا لتعدى اللاعب على طفل الكرات فى الملعب فى مباراة فريق طلائع الجيش بالدورى الممتاز.
وكان محمد هلال لاعب فريق الكرة الأول بنادي وادي دجلة تقدم باعتذار عن الموقف الذي بدر منه خلال مباراة فريقه أمام فريق طلائع الجيش مع الطفل حامل الكرات.
وانتهت مباراة وادي دجلة وطلائع الجيش بفوز الأخير بهدف دون رد، وشهدت تعدي هلال على أحد الأطفال حاملي الكرات خلال سير احداث اللقاء.
وقال هلال في تصريحات تلفزيونية بفضائية "أون تايم سبورتس": "أريد توضيح ما حدث مع الولد الصغير الذي يحمل الكرات في مباراة اليوم".
وأضاف: "هي عصبية ملعب، وأنا بالتأكيد اخطأت في حقه، وأعتذر له ولأسرته".
وأردف: "كل من يرى الصورة المنتشرة للواقعة سيعتقد أنني ضربت الولد، ولكن في حقيقة الأمر أنا لم أفعل ذلك".
واختتم: "لا أحب أن يظهر اسمي في مواقف كهذه، ولكننا كنا متأخرين في النتيجة وكنت في حالة ضغط نفسي".
يذكر أن فريق وادي دجلة يقع في المركز السادس عشر، برصيد 27 نقطة حصدهم من 28 مباراة، فاز في 6، وتعادل في 9، بينما نال الهزيمة في 13 مواجهة هذا الموسم.
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