وذكرت صحيفة " ADSportwereld"، أن برشلونة توصل إلى اتفاق مع أياكس لضم سيرجينو ديست، خلال الميركاتو الصيفي الحالي، مقابل 20 مليون يورو.
وأضافت الصحيفة، أن ديست سيكون أولى صفقات فريق برشلونة تحت قيادة مدربه الهولندي رونالد كومان.
وجاء تعاقد برشلونة مع ديست، لتعويض نيسلون سيميدو، الذي رحل مؤخرا إلى صفوف وولفرهامبتون الإنجليزي.
وتولى كومان قيادة برشلونة في شهر أغسطس الماضي، خلفا لـ كيكي سيتين، الذي أقبل عقب السقوط المدوي أمام بايرن ميونخ بنتيجة 8- 2، ضمن منافسات الدور ربع النهائي، من مسابقة دوري الأبطال.
ويستعد فريق برشلونة لمواجهة فياريال اليوم، الأحد، في تمام التاسعة مساء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الإسباني.
كانت رابطة الدوري الإسباني قد قررت تأجيل أول جولتين في الليجا لفريق برشلونة، نتيجة مشاركته مؤخرا في مسابقة دوري أبطال أوروبا.
يذكر أن فريق برشلونة فشل في حصد أي لقب الموسم الماضي سواء محليا أو قاريا، لأول مرة، منذ 11 عامًا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مقابل 20 مليون يورو.. برشلونة يتوصل إلى اتفاق لضم ظهير أياكس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.