مطالب بمنع أعضاء اللجنة المؤقتة للأثقال بالترشح في الانتخابات

طالب خالد قرني مدرب منتخب مصر السابق لرفع الأثقال، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالتدخل لمنع ترشح أي عضو من أعضاء اللجنة المؤقتة لتسيير أعمال الاتحاد المصري لرفع الأثقال في الانتخابات المقبلة.

وأضاف مدرب الفراعنة السابق أن ترشح اللجنة الحالية في الانتخابات المقبلة مخالف للقانون وذلك بعد قرار اللجنة الأولمبية المصرية بعودة اتحاد رفع الأثقال لتسيير أعمال الاتحاد حتى نهاية أولمبياد طوكيو 2021.

وضرب قرني مثل بالاتحاد المصري للكرة الطائرة المعين من اللجنة الأولمبية وطالب اللجنة الأولمبية ووزارة الشباب الوقوف على مبدأ الحياد وتطبيق اللوائح والقوانين على جميع الاتحادات مختتما تصريحاته بأن من يرغب في الترشح عليه الاعتذار عن التواجد باللجنة.

وعلم دوت الخليج أن وزارة الشباب والرياضة لم يصلها أي خطاب رسمي بذلك، وأن الجهات المختصة لن تخالف اللوائح والقوانين تحت أي ظرف واتباع الإجراءات الصحيحة وفقا للميثاق الأولمبي الدولي وقانون الرياضة المصري.

وكان الاتحاد المصري للأثقال برئاسة محمود محجوب قد تم إيقافه بسبب التحقيقات في ثبوت عينات إيجابية لبعض لاعبي منتخب مصر بعد كشف المنشطات ما أدى إلى منع اللعبة من المشاركة في الأولمبياد.

وعقب قرار الأولمبية المصرية بعودة محجوب رئيسا مؤقتا قال إن التحقيقات برأته تماما من أزمة تناول اللاعبين للمنشطات وتم حفظ القضية.