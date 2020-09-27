يحل فريق يوفنتوس ضيفا ثقيلا على نظيره روما اليوم، الأحد،، على ملعب الأوليمبيكو، ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الإيطالي.

موعد مباراة يوفنتوس ضد روما والقناة الناقلة:

وتقام مباراة يوفنتوس ضد روما في تمام التاىسعة إلا ربع مساء، بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة بي إن سبورت 4، بتعليق علي محمد علي.

يوفنتوس ضد روما

ويسعى يوفنتوس بقيادة مدربه الجديد أندريا بيرلو لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، للارتقاء إلى صدارة الكالتشيو مبكرا.

وتعد مباراة روما هي أول اختبار حقيقي لـ بيرلو مع يوفنتوس، والذي تولي قيادة البياكونيري في الشهر الماضي، خلفا لـ ماورسيو ساري الذي رحل بسبب الخروج من المبكر من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وقاد بيرلو يوفنتوس لاكتساح سامبدوريا بثلاثية نظيفة، الأسبوع الماضي، في افتتاح مباريات السيدة العجوز بالدوري الإيطالي 2020 - 2021.

في المقابل فريق روما يطمح في مصالحة جماهيره، بخطف الثلاث نقاط في مباراة الليلة، بعد اعتباره خاسرا أمام فيرونا في المباراة الماضية بنتيجة 3 - 0، رغم انتهاء اللقاء بالتعادل السلبي.

وجاء قرار الاتحاد الإيطالي باعتبار روما خاسرا نتيجة الدفع باللاعب أمادو دياوارا الغير مقيد في قائمة الفريق الأول.

ترتيب يوفنتوس وروما:

ويحتل يوفنتوس المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 3 نقاط، بينما يتواجد روما في المركز الـ 18 بدون نقاط.