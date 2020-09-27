خاص .. تسريبات صفقة الأهلي الجديدة تشعل الغضب فى وادي دجلة

حالة كبيرة من الغضب تفرض نفسها على مسئولى نادي وادى دجلة بعد تسريب صفقة انتقال أحمد رمضان بيكهام نجم الفريق إلى الأهلى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ونجح الأهلى فى الوصول إلى اتفاق نهائى لضم أحمد رمضان بيكهام خلال الميركاتو الصيفي المقبل مقابل دفع مبلغ مالى وفقا للاتفاق وبنود العقد بين الطرفين الأهلى ودجلة عندما حصل الفريق الدجلاوى على خدمات اللاعب قبل عدة سنوات من الأهلي.

وعلم " دوت الخليج " أن السر وراء حزن مسئولي وادى دجلة من تسريب صفقة انتقال أحمد بيكهام إلى الأهلى فى الصيف المقبل هو الموقف الصعب الذى يعيشه وادى دجلة بجدول ترتيب الدوري وتواجده فى المنطقة الخطرة المهددة بالهبوط إلى دوري القسم الثانى.

ويري مسئولو دجلة أن تسريب مثل هذه الأنباء قد يؤثر على مستوى اللاعب مع الفريق خلال الجولات المتبقية من الدوري والتى لا تقبل القسم على اثنين بسبب الموقف بالغ الصعوبة الذى أصبح عليه الفريق بجدول ترتيب الدوري .



ويعيش مسئولو دجلة حالة من الرعب بسبب موقف الفريق السيئ بجدول ترتيب الدوري الممتاز واحتلاله المركز الـ 16 برصيد 28 نقطة، وبات الفريق مهددا بالهبوط إلى دوري القسم الثانى.

وتلقت إدارة دجلة وعدا من قبل الجهاز الفنى واللاعبين ببذل أقصى جهد ممكن فى المرحلة المقبلة وخوض كل المباريات المقبلة كأنها لقاءات كؤوس من أجل تصحيح الموقف الصعب الذى بات عليه الفريق ومحاولة إنقاذ هبوطه إلى الهاوية بالنزول إلى القسم الثانى.

ويدخل فريق وادى دجلة مباراة الغد أمام الإنتاج الحربي رافعا شعار لا بديل عن الفوز من أجل تصحيح موقفه بالغ الصعوبة بجدول ترتيب الدوري، ويشهد معسكر دجلة تركيزا كبيرا من قبل الجميع سواء الجهاز الفنى أو اللاعبين فى ظل السعى إلى تحقيق أفضل إعداد ممكن لمواجهة الإنتاج .