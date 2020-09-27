سعد سمير يواصل التأهيل ويؤدي جلسة في جيم الأهلي

أدي سعد سمير، مدافع الفريق الاول لكرة القدم بالأهلي جلسة تدريبات بدنية واستشفائية في «الجيم»، على هامش المران الصباحي للفريق الذي أقيم صباح اليوم الأحد على ملعب التتش بالجزيرة. ويواصل مدافع الفريق تدريباته البدنية وتنفيذ برنامجه التأهيلي بعد إجراء جراحة في وتر أكيليس مؤخرا.

وأدى سعد سمير جانبا من التدريبات في الجيم وبعض التدريبات البدنية تحت إشراف طارق عبد العزيز، إخصائي التأهيل بالفريق. ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الترسانة في الثامنة مساء الأربعاء المقبل ضمن منافسات دور الـ 16 لمباريات كأس مصر.

فيما خاض لاعبو الفريق الذين شاركوا أمس في مباراة طنطا، خاضوا مرانًا خفيفًا اليوم في «الساونا»، وذلك في إطار البرنامج الموضوع لهم لمواجهة ضغط المباريات، في الوقت الذي أدى فيه باقي اللاعبين مرانا قويا في ملعب التتش بالجزيرة؛ استعدادا لمواجهة الترسانة.

وفاز الأهلي على طنطا أمس بهدف نظيف في إطار منافسات الجولة 30 من مباريات الدوري الممتاز. ويستعد الفريق لمواجهة الترسانة المقرر لها الأربعاء المقبل، في إطار منافسات دور الـ16بمسابقة كأس مصر.

وعقد السويسري رينيه فايلر، المدير الفني جلسة مع حمدي فتحي، لاعب الفريق، على هامش مران الفريق صباح اليوم.

وشهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بمباراة طنطا التي أقيمت أمس.