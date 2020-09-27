بعد الصفقات النارية .. هل يتوج بيراميدز بالدورى الموسم القادم .. فيديو

خلال ثلاث سنوات فقط أصبح نادي بيراميدز ندا قويا وعنيدا لقطبي الكرة المصرية سواء في ترتيب الدوري أو في الحصول على الصفقات التي يرغب بها، حيث تعاقد مع نجمي النادي الأهلي رمضان صبحي وشريف إكرامي.

وقامت عدسة دوت الخليج بسؤال الجماهير : هل تتوقع حصول بيراميدز علي بطولة الدوري في الموسم القادم بعد تدعيم صفوفه بالعديد من الصفقات الهامة.

وجاءت بعض التعليقات كالآتي

قال عمرو حسن إن الصفقات لا تصنع البطولات، ولكن الروح والانتماء هي من تصنع البطولات، وهذا لا يمكن لبيراميدز الحصول عليه، حيث أن جميع اللاعبين ذهبوا إلى بيراميدز لتأمين مستقبلهم بسبب العروض الخرافية من جانب النادي.

بينما قال خطاب إبراهيم إن بيراميدز من الممكن أن يحصل على الدوري، حيث إن الانتماء للجماهير فقط وليس للاعبين.

بينما قال شريف عادل إن بيراميدز سينافس علي المركز الثالث والأهلي والزمالك على الأول والثاني مثل كل عام.

واختتم عمرو حامد قائلا : الكورة الآن في الملعب ولا يوجد شئ اسمه انتماء، ولا تاريخ الكرة بما يبذله اللاعبون من عرق وجهد في الملعب للفوز إذا لما لا يحصل بيراميدز علي الدوري!!