اجتماع بين اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة والفيفا غدا عبر "الفيديو كونفرانس"

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، اجتماعا جديدا مع مندوبى الاتحاد الدولى لكرة القدم الفيفا، غدا الاثنين، عبر الفيديو كونفرانس، ويناقش اتحاد الكرة مع الفيفا خارطة الطريق المقترحة والتى تتضمن المواعيد النهائية لإجراء الانتخابات وعقد الجمعية العمومية لاعتماد لائحة النظام الأساسى بجانب الاتفاق على موعد ارسال الفيفا النسخة النهائية من اللائحة إلى اتحاد الكرة تمهيدا لإرسالها إلى الأندية لمراجعتها واعتمادها، على صعيد مختلف، طلب مسئولو اتحاد الكرة من الأندية التي ستشارك في البطولات الأفريقية الموسم المقبل بإنهاء جميع الأوراق الخاصة برخص الأندية المحترفة خاصة أن كاف سيستبعد أي نادي لا يطبق شروط دوري المحترفين ومنها مجلس إدارة منفصل لإدارة الكرة، وتحديد ميزانية منفردة لكل فريق، وإنهاء هذا الملف خلال الأيام القليلة المقبلة.

من ناحية أخري ، كشف مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى، أنه سيتم مخاطبة رموز الكرة المصرية من أجل إرسال بعض متعلقاتهم وجوائزهم الشخصية لوضعها فى المتحف الذى يتم تجهيزه حالياً بمشروع الهدف، كما هو الحال فى عدد من متاحف الاتحادات الكبرى، والتى يتم وضع بها البطولات والكؤوس التى حصل عليها المنتخبات وأفضل الجوائز، إلى جانب صور ومتعلقات الرموز الرياضية الكروية.

وبدأ مسئولو اتحاد الكرة تجهيز عدد من أسماء الرموز الكروية، مثل محمد صلاح، لإرسال أى متعلقات شخصية له لوضعها فى المتحف، ونفس الأمر لنجوم الكرة السابقين حسام حسن ومحمود الخطيب وأحمد حسن الصفر عميد لاعبى العالم، وأحمد شوبير وعصام الحضرى، والعديد من الرموز التى أثرت الرياضة المصرية مثل حسن شحاتة المدير الفنى الأسق للمنتخب.

فى سياق متصل، تحدث عمرو الجنانى رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، عن الموقف من الهبوط للقسم الثانى والثالث والرابع، فى ظل الظروف الحالية التى مرت بها الرياضة المصرية بشكل خاص والرياضة فى جميع أنحاء العالم بشكل عام، بعد تفشى فيرس كورونا المستجد، مؤكدًا أنه لم يتم حسم أمر الهبوط فى للأقسام الثالث حتى الوقت الحالى، إلا إنه سيتم اتخاذ القرار الذى يصب فى مصلحة الجميع.