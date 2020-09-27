شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم طارق يحيى مع الزمالك قبل الولاية الثانية لباتشيكو؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدخل فريق الزمالك مباراة اليوم أمام الجونة فى الجولة الثلاثين من بطولة الدورى الممتاز فى لقاء هو الأخير لطارق يحيى فى منصب المدير الفنى للفريق الأبيض، بعدما قاد الزمالك فى آخر مباراتين بالبطولة، بشكل مؤقت، لحين تولى باتشيكو المدير الفنى الجديد خلفاً لكارتيرون الذى رحل إلى السعودية، ولم تكن هذه الفترة التى قضاها يحيى مع الفريق هى الأولى له، بل تولى تدريب الفريق فى أوقات صعبة بشكل مؤقت عقب رحيل الخواجات، كونه ابن النادى ولا يرفض نداء القلعة البيضاء فى أى وقت.

وقبل مباراته الأخيرة اليوم فى القيادة الفنية كانت أول مرة يظهر فيها طارق يحيى فى منصب الرجل الأول كمدير فنى للفريق موسم 2016/2017 فى الدور قبل النهائى من كأس مصر وخسرها الفريق أمام المصرى بهدفين دون رد.

وبعد رحيل كارتيرون وافق يحيى على تولى المهمة مؤقتاً فى مباراتى أسوان وطنطا على الترتيب، خسر من تماسيح النيل بهدف نظيف، وتغلب على طنطا 3/1 .

وبذلك يكون إجمالى المباريات التى خاضها الزمالك بقيادة طارق يحيى 3 مباريات فاز فى واحدة وخسر اثنتين، سجل الفريق تحت قيادته 3 أهداف ودخل مرماه مثلها.

ويدخل الزمالك مباراة الجونة مُحتلاً المركز الثانى فى جدول الترتيب برصيد 58 نقطة، بعدما خاض 29 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 17 لقاء وتعادل فى 7 مواجهات وهُزم فى 5 مباريات، فيما سجل لاعبوه 40 هدفًا واستقبلت شباكه 22 هدفًا، إلا أن الأبيض اعتبر مهزومًا اعتباريًا بنتيجة 2/0، فى مباراته أمام الأهلى فى قمة الدور الأول من المسابقة المحلية، ليتقرر خصم 3 نقاط إضافيه من رصيده مع نهاية الموسم الجارى، فيما يحتل الجونة المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 31 نقطة، بعدما خاض 29 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 8 مواجهات وتعادل فى 7 لقاءات وهُزم فى 14 مباراة، فيما سجل لاعبوه 24 هدفًا واستقبلت شباكه 37 هدفًا.