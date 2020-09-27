شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعلن سفر جيرالدو إلى أنجولا 5 أكتوبر للانضمام لمنتخب بلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلى، وصول استدعاء رسمى من الاتحاد الأنجولى لكرة القدم لضم جيرالدو لاعب الفريق لمنتخب بلاده الشهر المقبل، موضحاً أن جيرالدو سيغادر إلى أنجولا 5 أكتوبر المقبل للانضمام إلى معسكر منتخب أنجولا الذى سيُقيم معسكراً خلال الشهر المقبل وفقًا للأجندة الدولية.

يذكر أن الجهاز الفنى بقيادة السويسرى رينيه فايلر منح جيرالدو راحة سلبية من مباراة طنطا أمس بالدورى والتى فاز فيها الأهلى بهدف نظيف، فى ظل سياسة التدوير التى يتبعها الجهاز الفنى حالياً بسبب ضغط المباريات وذلك بعد حسم الدورى رسميا للمرة الـ42 فى تاريخ النادى والخامسة على التوالى.

من ناحية أخرى، رفض مسئولو الأهلى اقتراحاً تقدم به البعض داخل النادى بالتعاقد مع الأرجنتينى هيكتور كوبر، المدير الفنى الأسبق لمنتخب مصر، لخلافة رينيه فايلر، ويأتى رفض إدارة الأهلى للتعاقد مع كوبر فى إطار رحلة النادى للتعاقد مع مدرب أجنبى لتوّلى مسئولية تدريب الفريق الفترة المقبلة، بعدما استقر الأهلى على فسخ عقد فايلر بدءاً من أول أكتوبر المقبل بسبب الخلاف بين الطرفين حول بعض الشروط التى حددها فايلر من أجل البقاء مع الأهلي.

وفى هذا الشأن كشف مصدر لـ"الخليج 365" أن إدارة النادى، وتحديداً لجنة التخطيط التى يترأسها محسن صالح وتضم فى عضويتها زكريا ناصف ومعها أمير توفيق مدير التعاقدات بجانب محمود الخطيب رئيس النادى والمشرف على فريق الكرة، فتحوا خط اتصال ساخن على مدار الأيام الماضية لإختيار مدرب أجنبى لخلافة فايلر وتم طرح اسم الأرجنتينى هيكتور كوبر لكن لم يلق هذا الطرح قبولاً بين غالبية الآراء فى الأهلى بسبب الطريقة التى يلعب بها المدرب الأرجنتينى والتى تميل للدفاع تماماً ليبتعد عن الصورة مُبكراً.

وبدأ التفكير من قبل مسئولى النادى الأهلى فى مدرب آخرسيتم الإعلان عنه فى الأيام القليلة المقبلة ليقود الفريق فى باقى مباريات بطولة الدورى التى حسمها الأهلى رسمياً مؤخراً وفى بطولة أفريقيا، حيث يلتقى مع الوداد المغربى فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا خلال أكتوبر المقبل.