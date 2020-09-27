شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يطالب بضم اللاعبين المستبعدين نهائيًا من مباريات الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وفى سياق متصل، تسببت انتخابات مجلس النواب المصرى المقرر إقامتها يوما 24 و25 أكتوبر المقبل فى تعديل برنامج المباريات الودية الدولية لمنتخب مصر للشباب مواليد 2001، حيث كان من المقرر أن يواجه المنتخب نظيره السعودى أو المنتخب البحرينى فى الفترة من 20 إلى 25 من نفس الشهر، ولكن تم تأجيلها. ويستعد منتخب مصر للشباب لبطولة شمال أفريقيا التي تضم كلا من تونس والجزائر والمغرب وليبيا المقرر انطلاقها بالعاصمة تونس في السابع من نوفمبر ، حيث يتأهل أصحاب المركز الأول والثاني إلي كأس أمم أفريقيا بموريتانيا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر منتخب الشباب يطالب بضم اللاعبين المستبعدين نهائيًا من مباريات الدورى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع اليوم السابع وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.