8 معلومات عن مواجهات الزمالك والجونة قبل مباراة الليلة.. فيديو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتواصل اليوم، الأحد، منافسات الجولة رقم 30 فى الموسم رقم 61 للدورى الممتاز بلقاء وحيد يجمع الزمالك وضيفه الجونة باستاد القاهرة الدولى بصافرة الحكم الدولى أحمد الغندور.

وكانت مباريات هذه الجولة قد انطلقت أمس، السبت، وشهدت فوز الأهلي على مضيفه طنطا (1 – 0) على ملعب السلام بالقاهرة فى مباراة كان مقررا إقامتها على ملعب غزل المحلة واتفق الطرفان على نقلها بسبب عدم توافر تقنية حكم الفيديو (VAR) في عاصمة محافظة الغربية.

ونستعرض موقف الزمالك والجونة هذا الموسم وتاريخ المواجهات المباشرة بينهما على النحو التالي:

1- الزمالك فى المركز الثانى بجدول الترتيب برصيد 58 نقطة من 29 مباراة فاز في 17 وتعادل في 7 وخسر 5 وسجل 40 هدفاً وعليه 22 هدفاً.

2- الجونة فى المركز الثالث عشر برصيد 31 نقطة من 29 مباراة أيضاً فاز فى 8 مباريات وتعادل في 7 وخسر 14 مرة وسجل 24 هدفاً وعليه 37 هدفاً.

3- فاز الزمالك على طنطا (3 – 1) في الجولة 29 في ثاني مباراة له تحت قيادة المدرب المؤقت طارق يحيى الذي بدأ مهمته بالخسارة أمام أسوان (0 – 1).

4- حقق الجونة فوزاً ثميناً على أسوان (1 – 0) في الجولة الماضية بعد تعثر دام ثلاث جولات متتالية خسر فيها أمام الجيش وسموحة والإنتاج الحربي.

5- 10 مباريات جمعت الفريقين منذ صعود فريق الجونة للدوري الممتاز موسم 2009 – 2010.

6- الأرقام تميل بشدة لمصلحة الزمالك الذى حقق 5 انتصارات وسجل 15 هدفاً مقابل فوز وحيد و7 أهداف للجونة، فيما حضر التعادل بينهما 4 مرات آخرها (2 – 2) في الجولة 33 الموسم الماضي.

7- فى المواجهة الأولى بين الزمالك والجونة تعادلا (1 – 1) بالجولة السابعة موسم 2009 – 2020 بالقاهرة تقدم أحمد عمران للجونة في الشوط الأول وتعادل أحمد حسام "ميدو" للزمالك بداية الشوط الثاني.

8- وفى آخر لقاء جمع الطرفين بالجولة الثالثة عشرة الموسم الحالي تفوق الزمالك (2 – 0) بتوقيع محمود عبد الرازق "شيكابالا" والمغربي محمد أوناجم وأقيم اللقاء على ملعب خالد بشارة بمدينة الغردقة في 15 يناير 2020.

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