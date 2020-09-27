هل يتأثر أداء الأهلي في بطولة أفريقيا بعد رحيل فايلر؟ .. فيديو

شهدت الأيام الماضية جدلًا بشأن مستقبل فايلر مع الأهلي وأعلن الأخير أن يوم الخميس المقبل سيشهد حسم مصير فايلر مع الاقتراب من رحيل المدير الفني وتعيين مدرب أجنبي.

وأصدر محمد يوسف، المدير الفني الأسبق للأهلي، بيانًا كشف فيه العديد من الأمور المتعلقة بدخوله ضمن الجهاز الفنى للقلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة خلفًا للسويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الذى سيرحل فى غضون الأيام القليلة المقبلة، وتحدث محمد يوسف عن حقيقة تدريب الفريق كمدير فنى مؤقت أو كمدرب عام وكشف أنه لا شئ رسميًا حتى الآن .

ورصدت عدسة دوت الخليج آراء الجمهور حول تعيين محمد يوسف كمدير فني بدلًا من فايلر خلال الفترة المقبلة وهل الأهلى سيتاثر فى بطولة دورى ابطال افريقيا .

في البداية قال صبحى أحمد مشيدًا بفريق الأهلى بأنه قادر على أخذ البطولة في اي ظروف يتعرض لها وذلك لأن اللاعبين أنفسهم يسعون إلى التحسن وعدم الإلتفات للعرقلة الحالية .

وأضافت سارة مصطفي :"بالتأكيد المدرب الإجنبي يختلف مهارة وخبرة عن المدرب المصرى ،ولا أتوقع مستوى عالٍ من الأهلى في بطولة إفريقيا لأنهم نفسيًا مشتتين وزيادة على الأمر الإختفاء المفاجئ للمدرب ،وأنهت حديثها متمنية التوفيق لكلا الفريقين .

وتابع محمود كمال :أنه يتوقع من محمد يوسف بذل قصارى جهده أولًا لإثبات أنه جدير بتدريب فريق القلعة الحمراء ،وثانيًا لأنه مصرى وبالتأكيد يسعي لتشريف الاهلى في بطولة إفريقيا.