بيزهق الإدارة والجماهير.. رضا عبد العال: فايلر أصبح مؤديا وتغير بعد أزمة كورونا

أكد رضا عبد العال، المدير الفني لفريق طنطا، أن رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، تغير كثيرا منذ عودة بطولة الدوري، مشيرا إإلى أنه كان معجبا به قبل فترة توقف النشاط الكروي بسبب فيروس كورونا.

وقال عبد العال، في تصريحات عبر برنامج "ملعب الصقر" المذاع على راديو مصر: "فايلر عاد إلى مصر بعد فترة الكورونا وهو الآن مجرد "مؤدٍ" وليس مدربا، وبيحاول "يزهق" الإدارة والجماهير بشكل غريب".

وأضاف: "المدرب الأجنبي في الأهلي حاليا صعب جدًا، ولكن يجب مساندة أي مدرب أجنبي قادم من جانب الإعلام والجماهير، ونفس الأمر بالنسبة للبرتغالي باتشيكو الذي تم تعيينه مديرا فنيا للزمالك".

وتابع: "أحمد كشري أحسن مدرب في الدور الثاني، قدم نتائج جيدة مع أسوان، رغم محدودية الإمكانيات، ولو قاد الأهلي سينجح، في ظل فارق الإمكانيات الكبير".

وأكمل: "المدرب الأجنبي مخاطرة كبيرة، خاصة في ظل صعوبة تأقلمه مع اقتراب دوري أبطال أفريقيا، هناك الكثير من أبناء الأهلي يصلحون لقيادة الفريق في بطولة أفريقيا".