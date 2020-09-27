إعلامي مغربي: المغرب يحصل على حقوقه داخل الكاف بالمنطق والإقناع

أكد عبد العزيز بلبودالي، الصحفى بجريدة الاتحاد الاشتراكي المغربية، أن الحديث عن سيطرة المغرب على الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف لا يصدر سوى من الهواة.

وقال عبدالعزيز بلبودالي، فى تصريحات خاصة لصدى البلد: الحديث عن سيطرة المغرب على مجريات الأمور يدخل في إطار حديث المقاهي وحديث الناس الهواة ليس أكثر".

وأضاف: الكاف من المفترض أن يأخذ بالرأي المنطقي وتعتمد على قوة الواقع وقوة الإقناع، والمغرب ينجح في عملية الإقناع دائما فى أي قضية أو ملف يتطرق إليه لأنه يقدم دفوعات منطقية وقوية وممتعة.

وشدد عبدالعزيز بلبودالي على أنه لا يوجد دليل أن المغرب هو الذى قام بالضغط على الكاف وأجل نصف النهائي فى دورى أبطال أفريقيا.

أشار إلى أن الظروف القاهرة هي التي دفعت الكاف إلى تأجيل منافسات نصف نهائي دورى أبطال أفريقيا بسبب تعرض لاعبي فريقي الوداد البيضاوي والرجاء المغربي للإصابة بفيروس كورونا المستجد.

أوضح أن ثلاثة أندية وافقت على تأجيل مباراتي نصف نهائي دورى أبطال أفريقيا ومنها النادي الأهلي من مصر وطرف أساسي ضمن الأربع فرق ولم يعترض سوى نادي الزمالك فقط، لافتا إلى أن الكاف أخذ برأي الأغلبية فى قرار التأجيل وليس بناء على أي ضغوطات من قبل المغرب.

نوه إلى أن المغرب يقف على مسافة واحدة من كافة الأندية فى قارة أفريقيا ويعمل مسؤوليه فى الجامعة المغربية على مصالح الأندية التابعين إليه استنادا إلى المسئولية التى تقع على عاتقهم فى الدفاع عن الفرق المغربية فى المحافل القارية والدولية.

يذكر أن النادى الأهلي سوف يواجه نظيره الوداد البيضاوي فيما يخوض الزمالك مباراة صعبة امام الرجاء المغربي فى إطار منافسات نصف نهائى دورى ابطال افريقيا وذلك خلال النصف الثاني من شهر أكتوبر القادم.