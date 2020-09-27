منتخب أنجولا يستدعي جيرالدو.. ووليد سليمان ينتظم في تدريبات الأهلي

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، تلقي النادي استدعاء رسميا من الاتحاد الانجولي لكرة القدم لضم «جيرالدو»، لاعب الفريق لمنتخب بلاده الشهر المقبل.

وقال عبد الحفيظ إن جيرالدو سيغادر إلى أنجولا يوم 5 أكتوبر المقبل للانضمام إلى معسكر منتخب أنجولا الذي الذى سيقام خلال الشهر المقبل وفقًا للأجندة الدولية.

وأضاف أن وليد سليمان لاعب الفريق سينضم للتدريبات الجماعية غدا الاثنين؛ استعدادا للمواجهة المقبلة ضد فريق الترسانة.

وأوضح عبد الحفيظ أن اللاعب كان يعاني من كدمة قوية في أحد الأضلاع حرمته من المشاركة في مباراة طنطا أمس السبت بالجولة الـ30 للدوري والتي فاز فيها الأهلي بهدف نظيف.

وأكد مدير الكرة أن سليمان سيكون جاهزا غدا للتواجد في التدريبات الجماعية للفريق.

يذكر أن الأهلي بدأ اليوم استعداده لمواجهة الترسانة المقرر لها الأربعاء القادم في إطار منافسات دور الـ16بمسابقة كأس مصر.