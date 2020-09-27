مدرب الإسماعيلي: نمر بظروف صعبة .. ولا نستحق ذلك

وجه أبوطالب العيسوي المدرب العام للنادي الإسماعيلي، الشكر لجميع الشخصيات الرياضية التي حرصت على دعم ومؤازرة الفريق الكروي، من أجل عبور الفترة الصعبة.

وقال العيسوي في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "نمر بظروف صعبة، والإسماعيلي ناد كبير وعريق ولا يستحق المكانة التي يتواجد فيها حاليا، ونثق في عبور تلك المرحلة الصعبة، والموسم المقبل سيكون الشكل مختلفا تماما".

وأضاف: "نشكر جميع النجوم الذين حرصوا على مساندة الإسماعيلي وعلى رأسهم أنوس وأحمد سليمان ومصطفى يونس، وأتمنى أن يكون هذا الدعم مؤثر في مسيرة الإسماعيلي وأن يستشعر اللاعبون بالموقف ويبذلوا قصارى جهدهم في المرحلة المقبلة".

وأكمل:" نعتذر لجماهير الإسماعيلي، وأطالبهم بالتكاتف لمرور تلك الأزمة، وأعدهم بالعودة للمسار الصحيح".