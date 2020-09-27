مركز شباب الجزيرة يوافق على رحيل نجمط اليد إلى البنك الأهلي

نجحت إدارة مركز شباب الجزيرة في بيع لاعبي كرة اليد حسن بدوي وشريف محمد مواليد 2002 إلي نادي البنك الأهلي بالإسكندرية.

حضر توقيع العقود سمير عبد ربه المدير التنفيذي لمركز شباب الجزيرة ،والدكتور صابر عبد الغني مدير النشاط الرياضي، والكابتن محمد عاطف المسؤول الاداري ، والكابتن عامر محمود رئيس الجهاز والمدير الفني لفريق كرة اليد.

ومن جانبه أكد سمير عبد ربه المدير التنفيذي، إن المركز يتبع سياسة ثقل المواهب الرياضية في كافة الألعاب الجماعية والفردية ، ضمن استراتيجية وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، بتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية والمنافسة في المسابقات المختلفة ومن ثم الاستثمار الرياضي في المواهب الشابة.

وأشار عبد ربه إلى أن المفاوضات مع مسئولي نادي البنك الاهلي لم تستغرق وقت طويل لأن إدارة المركز ، وإدارة النشاط الرياضي لن تقف أمام طموحات اللاعبين وخوض تجربة جديدة.

وأضاف المدير التنفيذي نهدف إلى توسيع قاعدة الممارسة الرياضية لجميع الفئات داخل مركز شباب الجزيرة، والاهتمام بالمواهب الصاعدة من أجل تحقيق أحلامهم.