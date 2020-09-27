الحمام يعلن سلبية تحاليل كورونا استعدادا لمواجهة بلدية المحلة

ويسعى فريق الحمام بقيادة سمير سعيد لتحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط لتحسين مركزه في جدول ترتيب مجموعة بحري بعد الهزيمة أمام فريق ابوقير للاسمدة بنتيجة اربعة أهداف دون رد الجولة الماضية.
ويحاول فريق الحمام النجاة من الهبوط لدورى القسم الثالث، حيث يحتل المركز العاشر في جدول ترتيب مجمموعة بحري، بينما حسم فريق مالية كفر الزيات وبيلا الهبوط، حيث جمع الفريقين 5 نقاط فقط في الدورى.
وجمع فريق 20 نقطة بالتعادل في خمس مواجهات وحقق الفوز في مثلهم بينما خسر 8 مباريات، وسجل لاعبو الفريق المطروحي 19 هدفا واستقبلو 25 هدفا.
وتقام مواجهات مجموعة بحري غدا حيث يلعب فريق غزل المحلة أمام أبو قير للأسمدة، مالية كفر الزيات ضد بيلا ، الأوليمبي ضد المنصورة ، دكرنس ضد الرجاء ، الحمام ضد بلدية المحلة ، فاركو امام العاب دمنهور .
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