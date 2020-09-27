شطة: يد المغرب قوية داخل الكاف.. والأهلي راعى الحالة الإنسانية في دوري الأبطال

أكد عبد المنعم حسين، الشهير بـ"شطة"، مدير أكاديمية النادي الأهلي، أن المغرب لها أيادٍ قوية داخل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف).

وقال شطة، فى تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج": "المغرب لها أيادٍ قوية فى الكاف وأنها استطاعت أن تعرض الأمر على الأندية المشاركة فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، وهى الأهلي والزمالك والرجاء والوداد، والأغلبية وافقت على تأجيل مباراتي نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا بسبب إصابة العديد من لاعبي الوداد البيضاوي المغربي بفيروس كورونا".

وأضاف: "أما المباراة التى خاضها فريقا الوداد البيضاوي والرجاء المغربي فى الدورى المحلي بعد استئناف النشاط الرياضي تأتي فى إطار المجاملة للأندية المغربية، حيث منح الكاف المغرب شهرا لتجهيز الفرق وخوض ٤ مباريات على الأقل فى الدورى المحلي".

واستطرد: "الكاف قرر تأجيل نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا بسبب الفترة التى كانت تمر بها الأندية المغربية وانتشار فيروس كورونا، حيث لم تكن الفرق المغربية تؤدى أي تدريبات".

وتابع: "النادى الأهلي وافق على تأجيل نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، ولو كان فيه اعتراض من الأندية كانت سوف تحدث أزمة ولكن الأغلبية وافقت ولم يعترض سوى نادي الزمالك والباقى وافق باعتبار أن الأمر إنساني بحت".

وأشار إلى أن الفرق المغربية لم تؤد التدريبات فى ظل أزمة كورونا، متسائلا: "كيف ستلعب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، ولم يكن فى مقدورها تجهيز لاعبيها للمشاركة الأفريقية وتم حينها تأجيل ٧ مباريات فى الدورى المغربي؟".

وشدد شطة على أن تأجيل نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا كان مطلبا عادلا والمغرب قامت بالضغط، ومازالت قوية جدا فى طلباتها.

وأوضح أن النادي الأهلي فى الحالات الإنسانية التي مر بها نادي الوداد البيضاوي والرجاء المغربي استجاب خلالها لمطلب الأندية المغربية بالتأجيل على الفور.