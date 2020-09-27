نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كومان يعلن قائمة برشلونة لمواجهة فياريال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الهولندي رونالد كومان المدير الفني لفريق برشلونة الاسباني القائمة الرسمية لمواجهة فياريال في الجولة الثالثة من بطولة الدوري مساء اليوم الاحد.

وجاءت قائمة برشلونة الرسمية كالتالي:

حراسة المرمي: نيتو، ايناكي بينا، أرناو تيناس

خط الدفاع: بيكيه، جوردي ألبا، جونيور فيربو، اراخو، لينجليت، مينغو

خط الوسط: ترينكاو، بوسكيتس، روبيرتو، آلينيا، دي يونج، بيانيتش، رافينيا، ريكي بويج، كوتينيو

خط الهجوم: جريزمان، فاتي، ميسي، ديمبيلي، بيدري