نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رغم الانتقادات.. مفاجأة سارة لنجم الأهلي في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي وصول استدعاء رسمي من الاتحاد الانجولي لكرة القدم لضم «جيرالدو»، لاعب الفريق لمنتخب بلاده الشهر المقبل.
وأضاف أن جيرالدو سيغادر إلى أنجولا يوم 5 أكتوبر المقبل للانضمام إلى معسكر منتخب أنجولا الذي يُقيم معسكراً خلال الشهر المقبل وفقًا للأجندة الدولية.
يذكر أن الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر، قد منح جيرالدو راحة سلبية من مباراة طنطا أمس بالدوري التي فاز فيها الأهلي بهدف نظيف، في ظل سياسة التدوير التي يتبعها الجهاز الفني حالياً؛ بسبب ضغط المباريات، وذلك بعد حسم الدوري رسميا للمرة الـ42 في تاريخ النادي والخامسة على التوالي.
وفاز الأهلي على طنطا أمس بهدف نظيف في إطار منافسات الجولة 30 من مباريات الدوري الممتاز. ويستعد الفريق لمواجهة الترسانة المقرر لها الأربعاء المقبل، في إطار منافسات دور الـ16بمسابقة كأس مصر.
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