نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شالكه يقيل مدربه بعد 18 مباراة بدون فوز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر نادي شالكه الألماني الأحد إقالة مدربه دافيد فاجنر على خلفية النتائج السلبي والتي وصلت إلى 18 مباراة بدون انتصار.

واستغنى الفريق "الأزرق" عن خدمات مدربه الأمريكي- الألماني بعد 15 شهرا من تعيينه في منصبه، وعقب الخسارة السبت على أرضه أمام فيردر بريمن 3-1 ضمن منافسات المرحلة الثانية من البطولة المحلية.

وقال يوخن شنايدر المدير الرياضي لشالكه: "كنا نتمنى لو تمكنا من تبديل الأمور. للأسف، لم تعكس المباراتان الأوليان الأداء والنتائج اللازمة"، مضيفا: "لذا، قررنا السير في طريق بداية جديدة من ناحية الأشخاص".

وختم قائلا: "على الرغم من النتائج المخيبة، لم يكن القرار سهلا بالنسبة لنا".

ويعود آخر انتصار لشالكه في الـ "بوندسليغا" إلى يناير مطلع العام الحالي خلال منافسات الموسم المنصرم الذي توقف لفترة قبل استئناف المباريات بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، لتتراجع نتائج الفريق حيث لم يتمكن من حصد سوى 6 نقاط وتلقت شباكه 48 هدفا.

بدأ شالكه موسم 2020-2021 بخسارة مذلة وتاريخية على أرض حامل اللقب في الأعوام الثمانية الماضية بثمانية أهداف نظيفة، ليتعرض أمام بريمن لخسارته الثانية تواليا، وتتلقى شباكه 11 هدفا من دون أن يتمكن من تسجيل سوى هدف.

ومن المرجح أن يعلن قريبا نادي إقليم الرور في غرب ألمانيا الذي يواجه مضيفه لايبزيغ في المرحلة الثالثة، اسم المدرب الذي سيخلف فاغنر على مقاعد التدريب حيث من المتوقع أن تتم تسمية رالف رانغنيك الذي سبق له أن أشرف على شالكه في مناسبتين.