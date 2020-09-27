شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الإسماعيلى يعتذر للجماهير ويعد بتحسن النتائج بعد دعم قدامى الدراويش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه أبوطالب العيسوى، المدرب العام للنادى الإسماعيلي، الشكر لجميع الشخصيات الرياضية التى حرصت على دعم ومؤازرة الفريق الكروى، من أجل عبور الفترة الصعبة، وقال العيسوى فى تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر، "نمر بظروف صعبة، والإسماعيلى نادٍ كبير وعريق ولا يستحق المكانة التى يتواجد فيها حاليا، ونثق فى عبور تلك المرحلة الصعبة، والموسم المقبل سيكون الشكل مختلف تماما".

وأضاف العيسوى، "نشكر جميع النجوم الذين حرصوا على مساندة الإسماعيلى، وعلى رأسهم أنوس وأحمد سليمان ومصطفى يونس، وأتمنى أن يكون هذا الدعم مؤثراً فى مسيرة الإسماعيلى وأن يستشعر اللاعبون بالموقف ويبذلوا قصارى جهدهم فى المرحلة المقبلة".

وتابع، "نعتذر لجماهير الإسماعيلي، وأطالبهم بالتكاتف لمرور تلك الأزمة، وأعدهم بالعودة للمسار الصحيح".

وحرص عدد من نجوم النادى الإسماعيلى القدامى على حضور مران الفريق الذى أقيم مساء أمس باستاد الإسماعيلية، لمؤازرة ودعم اللاعبين فى إطار الاستجابة لمبادرة "فى حب الدراويش"، والتى تم إطلاقها لدعم الفريق بعد تراجع النتائج فى الفترة الأخيرة، وحرص كل من حسنى عبد ربه ومحمد حمص ومصطفى يونس وكذلك عدد كبير من النجوم على الحضور لمساندة الفريق من مدرجات الاستاد.

وسادت حالة من الغضب العارم بين جماهير الاسماعيلى بعد النتائج الأخيرة لفريق الكرة والتى دفعته للاقتراب من الهبوط للقسم الثانى، يعد الموسم الحالى الأسوأ فى تاريخ نادى الإسماعيلى على الإطلاق منذ انطلاق المسابقة عام 1948، بعدما تلقى الفريق الهزيمة الـ13 له على يد بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدف فى الجولة التاسعة والعشرين للدورى، ليتجمد رصيد الفريق عند 31 نقطة فى المركز الثانى عشر، وأصبح قريباً من الهبوط للقسم الثانى بعدما لعب 28 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 7 وخسر 13 لقاءً وسجل لاعبوه 30 هدفاً وتلقت شباكه 40 هدفاً ولا يزال لديه لقاء مؤجل مع المصرى البورسعيدى.

وخسر الإسماعيلي فى الموسم الحالى ذهابا وإيابا أمام الأهلى والاتحاد السكندرى بجانب المصرى وحرس الحدود والمقاولون العرب وبيراميدز وأسوان والزمالك والمقاصة وإنبى.