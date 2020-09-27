شكرا لقرائتكم خبر عن ريكاردو يعلن قائمة الإسماعيلى لمواجهة طلائع الجيش وعودة أحمد أيمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلي، بقيادة البرازيلى ريكاردو، قائمة الفريق لمواجهة طلائع الجيش غداً فى إطار منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدورى المحلى وشهدت القائمة عودة أحمد أيمن، وجاءت كالتالى…

حارس مرمى .. محمد فوزى، محمد مجدى.

خط الدفاع.. محمد هاشم، محمد عمار، محمد بيومى، أحمد أيمن، محمد نصر.

خط الوسط.. عمر الوحش، محمود دونجا ، أحمد مدبولى ، نادر رمضان ، عبد الرحمن مجدى ، محمد حمدى زكى ، محمد صادق ، محمد مخلوف ، محمد الشامى ، بيكيتى سيلفا ، وجيه عبدالحكيم ، محمود عبد الله.

خط الهجوم .. حازم مرسى.

وسادت حالة من الغضب العارم بين جماهير الإسماعيلى بعد النتائج الأخيرة لفريق الكرة والتي دفعته للاقتراب من الهبوط للقسم الثانى، يعد الموسم الحالى الأسوأ فى تاريخ نادى الإسماعيلى على الإطلاق منذ انطلاق المسابقة عام 1948، بعدما تلقى الفريق الهزيمة الـ13 له على يد بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدف فى الجولة التاسعة والعشرين للدورى، ليتجمد رصيد الفريق عند 31 نقطة فى المركز الثانى عشر، وأصبح قريباً من الهبوط للقسم الثانى بعدما لعب 28 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 7 وخسر 13 لقاءً وسجل لاعبوه 30 هدفاً وتلقت شباكه 40 هدفاً ولا يزال لديه لقاء مؤجل مع المصرى البورسعيدى.

وخسر الإسماعيلي فى الموسم الحالى ذهابا وإيابا أمام الأهلي والاتحاد السكندرى بجانب المصرى وحرس الحدود والمقاولون العرب وبيراميدز وأسوان والزمالك والمقاصة وإنبى.

وقرر مجلس إدارة النادي الإسماعيلى، برئاسة إبراهيم عثمان، تشكيل لجنة تعاقدات جديدة لاختيار وضم اللاعبين الجدد استعدادا للموسم الجديد، وستكون لجنة التعاقدات الجديد برئاسة إبراهيم عثمان رئيس النادى، وعضوية كل من خالد القماش وأبو طالب العيسوي وأحمد العجوز ومحمد محسن أبو جريشة، من المقرر أن تباشر اللجنة عملها بداية من غد السبت، على أن تكون لها كافة الصلاحيات فى اختيار وترشيح اللاعبين للعرض على رئيس اللجنة تمهيدا للتعاقد معهم.

وأصدر مجلس إدارة الإسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان قرارا بتعيين أبوطالب العيسوى مدربا عاما لفريق الكرة الأول، ضمن صفوف الجهاز الفنى الحالى بقيادة البرازيلى هيرون ريكاردو، وبات الجهاز الفنى يضم هيرون ريكاردو مديرا فنيا وأحمد العجوز مدربا عاما وقائما بأعمال مدير الكرة، والعيسوى مدربا عاما ورودلفو مخططا للأحمال ومحمد سعد مدربا للأحمال ومحللا للأداء، وسعفان الصغير مدربا لحراس المرمى.

وجاء قرار تعيين العيسوى فى ظل الخبرات الفنية الكبيرة التى يتمتع بها وقدراته على معاونه الجهاز الفنى الحالى من أجل تخطى تلك المرحلة واستعادة مسيرة الانتصارات من جديد.