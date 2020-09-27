شكرا لقرائتكم خبر عن حلمى طولان يكشف خطة إنبى لحصد 15 نقطة والانقضاض على المربع الذهبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد حلمى طولان، المدير الفنى لإنبى، أن الأندية التى لا تملك إمكانيات مادية متميزة تتراجع نتائجها بصورة مؤكدة، وقال طولان فى مداخلة هاتفية لبرنامج وان تو مع الإعلامى سيف زاهر عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "نتائج إنبى تحسنت بعد فترة من استئناف الدورى، نعم كنت أرفض عودة المسابقة بعد تجميد كورونا خوفاً من قصر فترة الإعداد والإصابات، لذا فريقى أخد وقتا طويلا حتى استعاد عافيته ورونقه، وهذا ما ظهر فى الأسابيع الأخيرة للمسابقة، بينما لا نزال نعانى من إصابات كثيرة ."

وأضاف طولان، "كنت قلقاً للغاية من مواجهة الاتحاد السكندرى لأنه فريق كبير تم تكوينه بحرفية شديدة وتحت قيادة مدرب مخضرم مثل طلعت يوسف، لذا كنا نلعب بروح قتالية لآخر دقيقة حتى تمكنا من الفوز بالنقاط الثلاث".

وتابع المدير الفنى لإنبى، "طالما كانت الأندية لا تملك إمكانيات مادية متميزة يعنى وجود تشتت لدى اللاعبين، وبالتالى سوف تتراجع النتائج بصورة أكيدة، وهو ما يفسر تراجع نتائج الأندية الجماهيرية وعلى رأسها الإسماعيلى ."

وعن المربع الذهبى قال حلمى طولان، "هناك 15 نقطة أحلم بحصدها كاملة فى الأسابيع المقبلة وخسارة المنافسين المباشرين حتى يستطيع إنبى إنهاء الموسم فى المربع الذهبى، ولكنى أتحدث مع اللاعبين عن كل مباراة على حدة، وضعت لائحة محفزة للفريق وهى منحهم 2000 جنيه على كل نقطة لو حصد الفريق 20 نقطة فى الدور الأول، وتتضاعف هذه اللائحة بالدور الثانى".

وفى وقت سابق، أعرب زكريا السيد، رئيس نادي إنبي، عن رضاه عن النتائج الذى يقدمها الفريق الأول لكرة القدم بالنادى البترولي، وقال زكريا السيد، فى تصريحات تليفزيونية، "النادى يركز فى مسابقة الدورى فقط وتم إغلاق ملف عروض اللاعبين..محمود جاد تلقى عرض كرواتى ولكن لم نناقش العرض فى الوقت الجارى وتم إغلاق ذلك الملف ولم ننظر فى العرض..عدد من العروض تلقاها اللاعبين فى الوقت الجاري، ولكن نحن أغلقنا تلك الملفات نهائيًا وهو ما ظهر مردوده على نتائج الفريق".

وكشف زكريا السيد عن العروض التى تلقاها النادى من أجل الحصول على خدمات أسامة جلال، مدافع المنتخب الأولمبى والنادى البترولي، معلقاً : "لم نتلقى عروض رسمية من أجل الاستغناء عن أسامة جلال والأهلى فاوضنا بشكل شفوى منذ فترة ولكن المفاوضات توقفت منذ فترة".

وتابع: "كل ما أثير حول طلبنا 200 مليون من أجل الاستغناء عن أسامة جلال أمر عار تمامًا من الصحة والرقم مُضحك بالنسبة لنا".،وأتم: "كما تابعت أنباء تفيد بدخول نادى بيراميدز فى مفاوضات معنا لضم أسامة جلال، ولكن تلك الأنباء غير صحيحة أيضًا".

وكشف حقيقة تقدم النادى البترولى بعرض رسمى للنادى الأهلى من أجل تجديد إعارة محمد شريف، مهاجم الأحمر المعار إلى إنبى حتى نهاية الموسم، معلقاً "تقدمنا بعرض رسمى مكتوب إلى الأهلى من أجل تجديد إعارة محمد شريف والأهلى رد علينا..رد الأهلى هو تأجيل ذلك الملف حتى نهاية الموسم لحين تحديد احتياجات الجهاز الفنى للأهلى بشأن خدمات اللاعب"، مشددًا أن ذلك من حق الأهلي".