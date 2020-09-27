شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يواجه الجونة بالقوام الأساسى من أجل باتشيكو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر طارق يحيى، المدير الفنى لفريق الزمالك، على خوض مباراة اليوم أمام الجونة فى الجولة الـ 30 من الدورى بالتشكيل الأساسى للفريق لكى يتعرف عليه البرتغالي باتشيكو المدير الفني الجديد الذى سيكون موجوداً فى ملعب المباراة، بسبب ضيق الوقت أمام المدير الفنى الجديد للتعرف على لاعبى الفريق قبل مواجهة الرجاء المغربى فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا والمقرر لها منتصف أكتوبر المقبل.

ومن المتوقع أن يبدأ طارق يحيى مباراة اليوم بتشكيل مكون من: محمد أبو جبل فى حراسة المرمى، أمامه الرباعى حازم إمام ومحمود علاء ومحمود الونش وعبد الله جمعة، وفى الوسط طارق حامد وفرجانى ساسى، وأمامهما أحمد زيزو ويوسف أوباما وأشرف بن شرقى، ومهاجم صريح مصطفى محمد.

فى نفس السياق، عقد طارق يحيى عدة جلسات مع لاعبى الفريق الأبيض، طالبهم خلالها بتقديم أفضل أداء لديهم ، في مباراة اليوم أمام فريق الجونة، باللقاء الذى يجمع الفريقين بالجولة الثلاثين من بطولة الدورى، والتي تقام باستاد القاهرة فى الثامنة مساء اليوم، وشدد على أهمية الحد من سيطرة الفريق الساحلى على أحداث ومجريات المباراة خاصة وأن الجونة يصارع على الهبوط ولن يكون صيدا سهلا الا إذا عاد الأداء الجيد للاعبي الزمالك.

وتحدث يحيى مع لاعبى الزمالك على أهمية الخروج من المباراة بتحقيق المعادلة، وحصد النقاط الثلاثة، وتقديم أداء ومستوى فنى مميز، في ظل رغبة الجونة وحاجهتم إلى أي نقطة في حصاد باقى مباريات البطولة لضمان عدم الهبوط لدورى القسم الثانى،بالإضافة إلى أنها آخر مباراة لطارق يحيى في منصب المدير الفني حيث يسلم المهمة إلى المدرب الجديد باتشيكو، الذى تولى تدريب الفريق خلفا لكارتيرون الذى رحل لتدريب التعاون السعودى .

ويدخل الزمالك المباراة مُحتلاً المركز الثانى فى جدول الترتيب برصيد 58 نقطة، بعدما خاض 29 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 17 لقاء وتعادل فى 7 مواجهات وهُزم فى 5 مباريات، فيما سجل لاعبوه 40 هدفًا واستقبلت شباكه 22 هدفًا، إلا أن الأبيض اعتبر مهزومًا اعتباريًا بنتيجة 2/0، فى مباراته أمام الأهلى فى قمة الدور الأول من المسابقة المحلية، ليتقرر خصم 3 نقاط إضافيه من رصيده مع نهاية الموسم الجارى، فيما يحتل الجونة المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 31 نقطة، بعدما خاض 29 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 8 مواجهات وتعادل فى 7 لقاءات وهُزم فى 14 مباراة، فيما سجل لاعبيه 24 هدفًا واستقبلت شباكه 37 هدفًا.