محمد هاني يحتفل بفوز الأهلي على طنطا.. شاهد

احتفل محمد هاني لاعب النادي الاهلي عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام بفوز الأهلي على فريق طنطا في اطار مواجهات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ونشر محمد هاني مجموعة من الصور له من لقاء طنطا امي والذي انتهى بفوز الأهلي بهدف دون رد في الدقائق الأخيرة من المباراة.

و أحرز عمرو السولية لاعب النادي الأهلي هدف تقدم فريقه في شباك طنطا في المباراة التي جمعت بينهما امس باستاد السلام ضمن منافسات الجولة الـ 30 من بطولة الدوري المصري.

وتمكن عمرو السولية من إحراز هدف تقدم فريقه في الدقيقة "80"، عقب استقبال كرة رأسية من محمد مجدي قفشة ليتمكن من وضعها أقصي يمين حارس طنطا لتسكن الشباك.

و أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أنه يقوم بالتنسيق حاليا بشأن سفر بعثة الفريق الأول للمغرب؛ استعدادا لمواجهة الوداد المغربي في دوري أبطال إفريقيا.

وأوضح مدير الكرة أن الجهاز الإداري يقوم بإنهاء إجراءات السفر واستخراج التأشيرات حاليا، فضلا عن تواصله مع الجهات المسئولة في المغرب لحجز ملاعب التدريب للفريق.

وأشار عبد الحفيظ إلى أن الاتجاه الأقرب للسفر إلى المغرب بطائرة خاصة وفقا للتنسيق الذي يجري حاليا مع إدارة النادي.