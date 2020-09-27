تحت أنظار جاريث بيل.. توتنهام يتقدم على نيوكاسل بهدف في الشوط الأول.. فيديو

وتواجد جاريث بيل لاعب توتنهام الجديد المعار من ريال مدريد مؤخرا، في المدرجات لمؤازرة السبيرز أمام نيوكاسل.
جاء هدف توتنهام الوحيد عن طريق المهاجم الأرجنتيني لوكاس مورا، في الدقيقة 25 من عمر المباراة.
توتنهام كان الأخطر والأفضل طوال الـ 45 دقيقة، حيث سيطر على مجريات الشوط الأول بنسبة استحواذ بلغت 64%، وسدد 12 تسديدة منها 5 بين القائمين والعارضة، بينما سدد نيوكاسل تصويتين فقط جاءا خارج المرمى.
ولم يشهد الشوط الأول سوى كارت أصفر واحد، كان من تصيف جونجو شيفلي لاعب كريستال بالاس في الدقيقة 44.
ويحتل توتنهام المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 3 نقاط، بفارق الأهداف عن نيوكاسل يونايتد صاحب المركز الـ 14.
وتراجعت الحكومة البريطانية مؤخرًا عن قرار عودة الجماهير إلى المدرجات بداية من شهر أكتوبر المقبل، خوفًا من تفشي فيروس كورونا المستجد.
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