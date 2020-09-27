الدوري الإيطالي.. شوط أول سلبي بين هيلاس فيرونا وأدوينيزي

رغم استحواذا هيلا فيروس على مجريات الشوط الأول بنسبة 52%، إلا أن أودينيزي كان الأفضل، حيث سدد 9 تسديدات منهم تصوبيتين على المرمى.
ولم يتعرض حارس أودينيزي لأي اختبار طوال الـ 45 دقيقة، حيث سدد هيلاس فيرونا 3 تسديدات، جميعهم خارج القائمين والعارضة.
كان هيلاس فيرونا فاز على روما بنتيجة 3 - 0 في الجولة الماضية، بينما خسر أودينيزي أمام سبال بهدف دون رد.
ويحتل هيلاس فيرونا وصافة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد3 نقاط، بينما يتواجد أودينيزي في المركز الـ 13 بدون نقاط.
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