نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مؤشر جديد يقرب الأهلي من صفقة الموسم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصلت مفاوضات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي للحصول على خدمات صفقة الموسم بالنسبة للجماهير إلى مراحل متقدمة وذلك بعد ظهور تطور جديد اليوم الأحد.

ووصلت الأزمة بين اللاعب الجزائري يوسف البلايلي مع فريقه الحالي أهلي جدة إلى طريق مسدود حيث تعنتت إدارة النادي السعودي في منح اللاعب راتبه خلال الشهور الثلاثة الأخيرة.

ولم يحصل أفضل لاعب افريقي داخل القارة على راتبه ومستحقاته خلال أشهر يونيو ويوليو وأغسطس ويحاول جاهداً خلال الأيام الجارية فسخ التعاقد مع الفريق السعودي عن طريق تقديم شكوى للإتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا ".

وسيحاول الجزائري إستغلال تأخر الحصول على المستحقات من أجل إنهاء التعاقد مع أهلي جدة كما تنص اللوائح التي يقرها الفيفا في حالة إن لم يدفع النادي راتب للاعب لمدة تصل إلى 90 يوماً.

وسيطالب البلايلي في الشكوى التي سيتقدم بها للفيفا أهلي جدة على دفع الراتب مقابل حرمان الفريق من إبرام أي صفقات خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية وهو ما يقرب اللاعب من الإنتقال للنادي الأهلي المصري.