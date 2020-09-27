نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يتلقى صدمة قوية بإصابة نجم الفريق في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - تلقى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي صدمة قوية بسبب إصابة رامي ربيعة، مدافع الفريق الأحمر.
وأثبتت الأشعة التي خضع لها رامي ربيعة مدافع الفريق تعرض اللاعب لمزق في العضلة الخلفية ويتغيب على إثرها لمدة تتراوح بين 4 إلى 6 أسابيع.
وتأكد غياب رامي ربيعة عن مواجهتي النادي الأهلي أمام الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا حيث يقام لقاء الذهاب في المغرب يوم 17 أكتوبر بينما يقام لقاء يوم 23 في القاهرة.
وتعرض رامي ربيعة لإصابة قوية في العضلة الخلفية خرج على أثرها من الملعب خلال لقاء فريقه أمس في الوقت بدلا من الضائع واستكمل الأهلي المباراة بـ10 لاعبين فقط.
وفاز النادي الأهلي بهدف نظيف أمام طنطا، أحرزه عمرو السولية، في المباراة التي أقيمت أمس السبت، ضمن مباريات الجولة الـ30 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأهلي يتلقى صدمة قوية بإصابة نجم الفريق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.