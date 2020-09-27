نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صدمة في مانشستر سيتي بسبب إصابة نجم الفريق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي عن مدة غياب نجم هجوم الفريق البرازيلي جابرييل جيسوس عقب الإصابة التي تعرض لها أمام وولفرهامبتون.

وعلى صعيد آخر، استبعد المنتخب البرازيلي جابرييل جيسوس من مباراتي بوليفيا وبيرو يومي 9 و13 أكتوبر المقبل على الترتيب في إطار تصفيات كأس العالم 2022 في قطر.

وقال جوارديولا في تصريحات لوسائل الإعلام:"جابرييل أصيب ضد ولفرهامبتون ولذلك سيغيب لمدة شهر، يعاني من مشكلة عضلية، كما أننا نفتقد سيرجيو أجويرو للإصابة".

واختتم جوارديولا تصريحاته قائلاً:"نمتلك العديد من الخيارات لتعويض غياب جيسوس وأجويرو، حيث لدينا ليام ديلاب وكول بالمر اللذان يمكنهما اللعب كمهاجمين أيضًا، سنرى ما سيحدث".