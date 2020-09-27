نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ساسولو يفوز برباعية على سبيزيا وفي الدوري الإيطالي في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - حقق فريق ساسولو فوز كبيرعلى مضيفه سبيزيا 4 /1 اليوم الأحد في المرحلة الثانية واعتلى صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم مؤقتاً.
ورفع ساسولو رصيده إلى أربع نقاط في الصدارة مؤقتا لحين انتهاء منافسات الجولة الثانية في الوقت الذي خسر فيه سبيزيا مباراته الأولى في الموسم.
وتقدم فيليب ديوريتشيتش بهدف لساسولو في الدقيقة 12 ثم تعادل أندري جالابينوف لسبيزيا في الدقيقة 30.
وفي الشوط الثاني سجل ساسولو ثلاثة أهداف متتالية عن طريق دومينيكو بيراردي من ضربة جزاء في الدقيقة 64 وجريجوري ديفريل في الدقيقة 66 وفرانشيسكو كابوتو في الدقيقة 76.
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