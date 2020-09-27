نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لجنة المسابقات تفصل في واقعة " جامع الكرات " في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قررت لجنة المسابقات بإتحاد الكرة المصري لكرة القدم إحالة نجم وادي دجلة إلى لجنة الإنضباط والقيم وذلك بعد أن إعتدى على عمر عبد الناصر أحد الأطفال المسؤولين عن جمع الكرات في ملعب لقاء طلائع الجيش بالدوري.

وكانت الكاميرات قد رصدت محمد هلال نجم وادي دجلة وهو يعتدي على أحد الأطفال من جامعي الكرات في المباراة التي خسرها فريقه من طلائع الجيش بهدف واحد مقابل لا شيء.

وأعتبرت اللجنة أن ما قام اللاعب به يعتبر من السلوكيات الغير رياضية والتي تستوجب العقاب من جانب لجنة الإنضباط.

وإتخذت اللجنة قرار بتغريم اللاعب مبلغ 50 ألف جنية مع تحذيره بزيادة العقوبة مرة أخرى في حالة تكررت مثل هذه التصرفات الغير رياضية.

يُذكر أن وادي دجلة يحتل المركز السادس عشر برصيد ثمانية وعشرين نقطة ويصارع للهروب من شبح الهبوط قبل خمسة جولات من نهاية المسابقة.