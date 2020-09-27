شاهد.. محرز يتقدم لـ مانشستر سيتي بهدف في شباك ليستر

تقدم نادي مانشستر سيتي على حساب نظيره ليستر سيتى بهدف نظيف، في المباراة التي تجمعهما في الجولة الثالثة لبطولة الدوري الإنجليزي. هدف المباراة الوحيد حتى الآن سجله الجزائري رياض محرز في الدقيقة الرابعة بتسديدة رائعة من متابعة للضربة الركنية التي نفذها زميله كيفن دي بروين. يذكر أن رياض محرز تم تشخيصه بالإصابة بفيروس كورونا مطلع هذا الشهر لكنه تعافى منه. يذكر أن نادي مانشستر سيتي استطاع الفوز في أولى مبارياته في البريميرليج الأسبوع الماضي على حساب وولفرهامبتون بثلاثة أهداف مقابل هدف، فيما فاز ليستر في أول مباراتين له في المسابقة على وست بروميتش وبيرنلي. واحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي.

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