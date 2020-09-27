القفاز الذهبي.. محمد الشناوي ينفرد بـ الأكثر حفاظا على شباكه في التاريخ.. وشوبير سابعاً

دون محمد الشناوى حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اسمه بأحرف من نور فى تاريخ كرة القدم المصرية بعد أن نجح فى الحفاظ على شباك فريقه "نظيفة" خلال مواجهة طنطا .

ونجح الأهلى فى الفوز على طنطا بهدف دون رد فى المباراة التى أقيمت بينهما فى الجولة الـ 29 من منافسات الدوري الممتاز لموسم 2019 /2020 .

وبهذا الفوز ، نجح محمد الشناوى فى الوصول إلى المباراة الـ 24 " باحتساب مباراة الزمالك التى لم تلعب ولكن اتحاد الكرة احتسب نتيجتها للأحمر نتيجة انسحاب الأبيض " منفردا بها بالحارس الأكثر حفاظا على شباك فريقه فى تاريخ الكرة المصرية .

وتخطى محمد الشناوى الجميع ، ونجح فى الوصول إلى قمة القفاز الذهبي فى مصر بعد أن وصل إلى 24 مباراة فى الموسم لن تذق شباكه فيها أى أهداف .

ويأتى فى المركز الثانى ، شريف إكرامى حارس مرمى النادي الأهلي السابق والمنتقل حديثا إلى بيراميدز برصيد 23 مباراة والتى نجح فى الوصول إليها عام 2016/2017، ويأتى حسن على حارس مرمى الترسانة فى المركز الثالث برصيد 21 مباراة حافظ علي شباكه فيها نظيفة واحتل إكرامى الشحات "والد شريف إكرامى" المركز الرابع برصيد 21 مباراة أيضا وجاء عصام الحضرى فى المركز الخامس أيضا بـ 21 مباراة وذلك وفقا للأسبقية بينهم فى ترتيب الموسم .

وجاء حسين السيد حارس مرمى الزمالك فى المركز الرابع برصيد 20 مباراة نجح فى الحفاظ على شباكه نظيفة بها ، واحتل أحمد شوبير حارس مرمى الأهلى المركز السابع برصيد 18 مباراة .