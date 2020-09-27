أحمد نجيب يحقق المركز الرابع في الباراكانوي بكأس العالم

احتل أحمد نجيب، لاعب المنتخب الوطني للباراكانوي المركز الرابع في نهائي A في مسابقة القارب الفردي K12 لمسافة 500م في الباراكانوي وذلك في منافسات كأس العالم للكانوي سبرنت والباراكانوي المقامة خلال الفترة من ٢٥ إلى ٢٧ سبتمبر في مدينة سيجيد بالمجر.
وتتكون البعثة المصرية المشاركة في البطولة من اللاعبين: مؤمن مهران، وأحمد البدويهي، وأحمد نجيب، وسماء فاروق، وفرح محسن، تحت قيادة المدرب عمرو توفيق.
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