الارشيف / الرياضة

أحمد نجيب يحقق المركز الرابع في الباراكانوي بكأس العالم

0 نشر
0 تبليغ

احتل أحمد نجيب، لاعب المنتخب الوطني للباراكانوي المركز الرابع في نهائي A في مسابقة القارب الفردي K12 لمسافة 500م في الباراكانوي وذلك في منافسات كأس العالم للكانوي سبرنت والباراكانوي المقامة  خلال الفترة من ٢٥ إلى ٢٧ سبتمبر في مدينة سيجيد بالمجر.

وتتكون البعثة المصرية المشاركة في البطولة من اللاعبين: مؤمن مهران، وأحمد البدويهي، وأحمد نجيب، وسماء فاروق، وفرح محسن، تحت قيادة المدرب عمرو توفيق.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أحمد نجيب يحقق المركز الرابع في الباراكانوي بكأس العالم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا