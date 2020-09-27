هترجع أحسن .. حمدي فتحي يدعم رامي ربيعة بعد إصابته بتمزق في العضلة الخلفية

ونشر حمدي فتحي صورة له مع رامي ربيعة وعلق عليها قائلا " الف سلامة عليك يا حبيبي ان شاء الله ترجع احسن".
وقال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إنه يقوم بالتنسيق حاليا بشأن سفر بعثة الفريق الأول للمغرب؛ استعدادا لمواجهة الوداد المغربي في دوري أبطال إفريقيا.
وأوضح مدير الكرة أن الجهاز الإداري يقوم بإنهاء إجراءات السفر واستخراج التأشيرات حاليا، فضلا عن تواصله مع الجهات المسئولة في المغرب لحجز ملاعب التدريب للفريق.
وأشار عبد الحفيظ إلى أن الاتجاه الأقرب للسفر إلى المغرب بطائرة خاصة وفقا للتنسيق الذي يجري حاليا مع إدارة النادي.
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