أشرف صبحي يتفقد مركز شباب مدينة ناصر وأعمال التطوير بالتعليم المدني

تفقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة برفقة محافظ سوهاج ، مركز شباب مدينة ناصر بسوهاج ، وأعمال مستجدات أعمال التطوير بمركز التعليم المدني والقيادات الشبابية بسوهاج . تابع الوزير خلال الجولة فعاليات انتقاء واختيار الموهوبين بالمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي والذي ينفذ بالمركز في رياضات الجودو وتنس الطاولة وألعاب القوى والتايكوندو ، بجانب تفقده لصالة اللياقة البدنية . كما قام الدكتور أشرف صبحي بمتابعة مستجدات أعمال التطوير الأخيرة بمركز التعليم المدني والقيادات الشبابية بعد فترة التوقف . رافق الوزير ، الدكتور أحمد الشيخ المدير التنفيذي للوزارة والسادة المساعدين ومعاوني الوزير وقيادات الوزارة والمحافظة وأعضاء مجلس إدارة مركز شباب ناصر وقيادات مركز التعليم المدني . وكان وزير الشباب والرياضة قد تفقد اليوم مركز شباب مدينة سوهاج ونادي محليات سوهاج ، وتابع الأنشطة المختلفة بالمركز والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للشباب، برفقة اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج وأعضاء مجلس الإدارة وقيادات الوزارة والمحافظة التنفيذية .

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