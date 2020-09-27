نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توتنهام يسقط في فخ التعادل أمام نيوكاسل بالدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكن فريق نيوكاسل يونايتد من خطف نتيجة التعادل من توتنهام هوتسبير بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعت بينهم على ملعب الأخير في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل توتنهام الهدف الأول عن طريق لوكاس مورا في الدقيقة 25 وتعادل كاليوم ويلسون لنيوكاسل في الدقيقة الأخيرة من المباراة من ركلة جزاء.

وبتلك النتيجة رفع توتنهام رصيده إلى أربع نقاط في المركز السابع، أمام تشيلسي ونيوكاسل صاحبي المركزين الثامن والتاسع على الترتيب.