لويس سواريز يسجل أولي أهدافه مع أتلتيكو مدريد (فيديو)

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أحمد جودة - القاهرة - سجل الأوروجوياني لويس سواريز أولي أهدافه مع أتلتيكو مدريد بعد انتقاله إلى الروخي بلانكوس قادما من صفوف نادي برشلونة، وجاء هدف سواريز في شباك غرناطة.

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