نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السد القطري يغادر أبطال آسيا على يد بيرسبوليس الإيراني في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - فاجئ فريق نادي بيرسبوليس الإيراني فريق نادي السد القطري بالفوز عليه بهدف واحد مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت الفريقان اليوم الأحد على ملعب إستاد المدينة التعليمية لحساب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم.
وكان الفريقان قد أنهيا الشوط الأول بالتعادل السلبي قبل أن ينجح اللاعب عيسى الكسير في إهداء هدف الفوز الوحيد للفريق الإيراني.
وشهدت المباراة خروج اللاعب سيامك نعمتي بالبطاقة الحمراء في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للمباراة.
ويُعتبر الفريق الإيراني ثالث الأندية التي تحصد بطاقة العبور للدور ربع النهائي بعد الأهلي السعودي وباختاكور الأوزبكي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السد القطري يغادر أبطال آسيا على يد بيرسبوليس الإيراني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.