شكرا لقرائتكم خبر عن هل يضحى سباليتى بـ4.5 مليون يورو من أجل الأهلى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وسط تقارير إيطالية تفيد بوجود تفاوض بين النادى الأهلى والمدرب الشهير سباليتى، يقف العامل المادى أكبر العراقيل التى قد تهدد تلك الصفقة وتمثل حجر عثرة فى سبيل اتمامها، اذ يتقاضى سباليتى فى الوقت الحالى ما يوازى 4.5 مليون سنويا ، وهو جالس فى منزله دون عمل.

سباليتى مازال مرتبطا بعقد مع نادى أنتر ميلان الإيطالى حتى العام المقبل، يحصل بموجبه على 4.5 مليون يورو سنويا رغم اقالته ، وذلك لحين تسوية الأمر مع النادى او التعاقد مع فريق جديد، فهل يضحى سباليتى بهذا المبلغ الكبير من أجل تدريب الأهلى وخلافة السويسرى رينيه فايلر الذى قارب على الرحيل عن القلعة الحمراء؟

مع العلم أن سباليتى تلقى فى الفترة الأخيرة عدد من العروض أبرزها من فيورنتينا الإيطالى وجونزا الصينى وغيرها ، لكنه رفضها جميعا، مفضلا فلوس الانتر عن العودة للتدريب مع أى ناد أخر، حتى عندما فاوضه ميلان فشلت المفاوضات بسبب مطالبة انتر تحمل ميلان باقي قيمة الشرط الجزائي الخاص بالمدرب بالإضافة إلى قيمة راتبه الذي يُعادل 5 ملايين يورو، ليصبح سباليتى ليس صاحب قراره بسبب القيود المفروضة من الإنتر.

واقال انتر ميلان سباليتى يونيو 2019، وذلك بعد قيادته الفريق للتاهل إلى دورى ابطال أوروبا ، وهو الذى تولى تدريب "النيراتزوري" يونيو 2017 بعقد يمتد حتى 2021 لكن تم اقالته قبل نهايته بموسمين.

سباليتي يمتلك بعض الخبرات فى التدريب خارج إيطاليا، حيث سبق و تولى قيادة نادى زينيت سان بطرسبرج الروسي، وفاز معه بلقب الدوري الروسي، كأس روسيا، كأس السوبر الروسي، ويأتى أيضا من ضمن انجازاته كأس السوبر الإيطالي، إلى جانب نسختين من كأس إيطاليا.