الإيقاف والاصابات وراء غياب خماسى الإسماعيلي أمام طلائع الجيش

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأكد غياب الثلاثى همام طارق ومحمود البدرى وإبراهيم أبو اليزيد عن مواجهة طلائع الجيش بسبب الايقاف. ويحل الإسماعيلي ضيفا على الفريق العسكرى غدا باستاد جهاز الرياضة لحساب الجولة ثلاثين بمسابقة الدوري المحلي. وحصل الثلاثى على الانذار الثالث فى مواجهة بيراميدز الأخيرة بالمسابقة ليتأكد غيابهم وذلك طبقا للائحة التى تدير البطولة. فى ذات السياق ، يغيب أسامة إبراهيم وعماد حمدى عن قائمة الفريق بسبب الإصابة. أعلن الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلي بقيادة البرازيلي ريكاردو قائمة الفريق لمواجهة طلائع الجيش غدا فى إطار منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدورى المحلى. وشهدت القائمة عودة أحمد أيمن وجاءت كالتالي… حارس مرمى .. محمد فوزى ، محمد مجدى . خط الدفاع .. محمد هاشم ، محمد عمار ، محمد بيومى ،أحمد أيمن ، محمد نصر. خط الوسط .. عمر الوحش ، محمود دونجا ، أحمد مدبولى ، نادر رمضان ، عبد الرحمن مجدى ، محمد حمدى زكى ، محمد صادق ، محمد مخلوف ، محمد الشامى ، بيكيتى سيلفا ، وجيه عبدالحكيم ، محمود عبد الله. خط الهجوم .. حازم مرسى.

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